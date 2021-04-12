財政部高雄國稅局指出，若診所兼營銷售產品或勞務，必須依法辦理稅籍登記並課徵營業稅。舉例來說，部分眼鏡、皮膚科診所也兼營銷售保養品及動物醫院銷售寵物用品、提供寵物美容服務等，執行業務者必須針對兼營銷售貨物登記營業稅籍。

依加值型及非加值型營業稅法規定，在中華民國境內銷售貨物或勞務者，應依法課徵營業稅，而執行業務者提供其專業性勞務非屬營業稅課稅範圍。

不過，若執行業務者兼營銷售非專業性勞務領域商品，已超出營業稅法第3條第2項但書規定「執行業務者提供其專業性勞務」之範圍，應就銷售眼鏡部分，依規定辦理稅籍登記並課徵營業稅，經核定使用統一發票者，則應依規定開立統一發票。

例如眼科診所除作眼疾治療，同時兼銷售眼鏡等產品，還有皮膚科診所兼營保養品銷售、牙醫診所兼營牙膏、牙刷銷售及動物醫院兼營寵物用品銷售、寵物美容、寵物旅社等業務，皆應依規定就銷售貨物或勞務部分辦理稅籍登記，並課徵營業稅。

(工商 )