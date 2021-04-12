國民黨高市議員邱于軒今（12）日質詢市長陳其邁，細數上任7個多月來，治安、工安意外事件頻傳，還緊咬文化局不尊重她，未依附帶決議規定每半年送成果報告書，要陳其邁好好管一管，最後邱于軒送上平安符給陳其邁，並說「你平安，大家才會平安」。

邱于軒不滿指出，文化局不遵照附帶決議遵辦，沒有每半年送交成果報告書，還丟一句「不然你要我怎麼樣」，直批傲慢。「今天麻煩您（陳其邁），跟您的文化局去溝通，請她（文化局長）好好的尊重議會及議會的決定」。

邱于軒直說，上次國民黨要退席抗議，就是因為對局處處理態度相當失望，沒有受到尊重。她還酸陳其邁，以前當立委時，不爽就可以說「我是你爸爸」，但你也是資深民代，應該懂的民代的心情。

邱于軒還整理陳其邁上任7個月以來「災難連連」，包括乙烯氣體外洩、工業區烽火連天等，以及治安、工安事件頻傳，讓市民惶惶不安。

邱于軒質詢後，當場拿出一個中芸鳳芸海巡媽的平安符，走到陳其邁座位旁邊，請陳其邁收下，還說「你平安，高雄平安，大家都平安」。陳其邁最後勉為其難地收下。

陳其邁答詢指出，議會監督天經地義，會請局處尊重議會的決議來辦理，盡量配合議會提供資料。

(中時 )