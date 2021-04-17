前旅美左投名將郭泓志（右）17日參加天使盃棒球體驗賽，他為孩子們簽名。（林瑞益攝）

第2屆「天使盃」棒球體驗賽17在岡山簡易棒球場舉辦，高雄市長陳其邁受邀出席為參賽孩子加油打氣並開球，他感謝大崗山國際青年商會等單位對天使盃棒球賽的支持，他也希望這類活動能多加舉辦，市府會大力支持，讓小朋友每年都能如願參賽。

前旅美左投名將郭泓志也出席活動，他致詞時說，這是他第2次家天使盃棒球體驗賽，他為大家加油，希望大家開心投球與快樂打擊，勇敢跨出每一步。

主辦單位表示，天使盃棒球體驗賽秉持「每個孩子都是天使」理念，讓特殊族群孩子在安全、專業的場地體驗棒球的樂趣。首屆天使盃於2019年在高雄立德棒球場舉辦，第2屆因疫情延辦至今日舉行。

中華民國身障棒壘球協會創始人潘瑋杰說，天使盃在港都落腳原因，是受教育局邀請到仁武、成功特教學校播放《出口：夢想肢戰》台灣身障棒球紀錄片，受到非常大的迴響與反饋，因此決心在高雄辦一場別具意義的賽事，讓南部身障孩子也能擁有逐夢的權利。

(中時 )