25歲的吳念軒，與吳心緹分手後單身一年多，最近正忙著和莫允雯在新戲《戀愛是科學》中談姐弟戀。本刊近日直擊他和莫允雯結束工作後，在電視台分頭離去，接著使出藝人慣用的調虎離山計，先是搭計程車到電視台後巷，等女方前來會合，接著坐上她的車一同去按摩，明明是再正常不過的行程，卻要故布疑陣，這樣的舉動不免引發聯想。

吳念軒在新戲《戀愛是科學》中飾演髮型設計師，夢中的女神莫允雯經常上門光顧。（圖／三立提供）

四月六日晚間九點二十一分，結束宣傳工作的莫允雯走出台北市內湖區的電視台，由助理開車載她離開。然而，約半個小時後，她的座車卻開回電視台旁臨停，行徑有些不尋常；十分鐘後，吳念軒從電視台大門搭多元計程車離去，但繞到電視台後方的巷子就下車，此時，莫允雯的車子上前接應，現場有兩家媒體同時直擊他們的怪異行徑。

在女性友人陪同下，吳念軒與莫允雯一起進入按摩店紓壓。（圖／本刊攝影組）

十點四十二分，莫允雯的車開進信義區某大樓的停車場，駕車的正是她，而車上只有她和吳念軒兩人。吳念軒下車後，主動走向本刊記者，表示要去附近按摩，態度親切且泰然自若。

兩人接著與等在停車場出口的友人會合，吳念軒問本刊記者：「你們從哪邊開始（跟拍）啊？」沒料到莫允雯搶先回答：「三立門口啊！」接著無奈地說：「門口粉絲一堆，為了躲粉絲還要到後巷，然後後面就一台（車）默默地跟上。」但兩人既然要閃避守在電視台的粉絲，莫允雯何必離開後又獨自駕車回到電視台門口等候吳念軒？如果只是好朋友，吳念軒大可在電視台門口上車就好。

聰明的吳念軒此時趕緊轉移話題，向本刊記者宣傳新戲。聊著聊著，眼看按摩的時間到了，又問了記者一句：「一起走嗎？」接著帶本刊記者邊走邊聊，並介紹同行的女性友人。

按摩結束後，莫允雯轉頭向吳念軒揮手道別。（圖／本刊攝影組）

十點四十九分，三人走進按摩店紓壓，吳念軒突然走出來對本刊者分享粉絲送他的愛心零嘴。兩個小時後，結束按摩行程的莫允雯與友人，在門口向吳念軒道別，騎著共享單車離去的吳念軒，一路與本刊記者閒聊，除了工作和與媒體應對，還聊到粉絲給予的鼓勵等等正面的話題，算是親和力十足，接著才獨自騎車回家。

帽子口罩戴滿滿的吳念軒先與本刊記者聊了幾句，接著獨自騎腳踏車返家。（圖／本刊攝影組）

曾與吳心緹交往的吳念軒，和不少姐姐級的演員合作過，除了李佳豫對他十分照顧，已婚的方志友更是被爆出與他在車內有曖昧對話。儘管如此，吳念軒與大他八歲的莫允雯合作仍心無芥蒂，不會刻意保持距離，還自爆會和對方抱抱、牽手，互相給予能量。

本刊曾直擊吳念軒曾與吳心緹約會，兩人常一同上健身房。（圖／本刊攝影組）

至於同為發電機的莫允雯，與籃球員鍾秀鼐分手後便號稱「單身中」，就算與吳念軒假戲真做，俊男美女的組合，相信粉絲應該也會給予兩人祝福。

莫允雯曾與籃球球星鍾秀鼐交往，但去年年底已分手。（圖／翻攝自張宗憲臉書）

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(中時新聞網)