本土劇演員陳霆，在8點檔中以飾演反派角色為主，精湛演技累積一票粉絲，近來在臉書透露開車違停被開單，但同時看見有民眾因為違停和警察大吵，隨後一個舉動圈了不少粉絲，也讓網友大讚他的高EQ。

陳霆表示日前為了辦事情貪圖方便，將車臨停在紅線區，遭到警察告發，此時剛好看到前方有位女駕駛，也因違規被告發，和警察在大馬路上爭執，此時，他所幸要求警察直接開單，以方便繳罰款，這時警察客氣表示：「歹勢啦！你郎末在車上，只好開單」，自覺有錯在先的他，則是尷尬道歉：「歹勢！是我自己不對，辛苦喔」。

事後，陳霆表示兩人同樣違規被開罰單，但一個態度忿忿不平，一個則是慶幸車沒被拖吊走，好在只是被開罰單，同樣一件事情卻兩樣情，讓他強調：「事情本身並不會讓我們痛苦，讓我們痛苦的是我們對事情的看法，轉念很重要」，高EQ態度讓網友大讚不已，紛紛留言：「有修養的人，處理事情態度都是很正向」、「不推崇違規、但是接受錯誤也是值得拍手，畢竟有些人連接受錯誤都做不到」。

陳霆之前曾在臉書開直播，痛揭國中女兒上私校時遭霸凌，女兒更在直播中哭喊「他們好可怕」，讓身為父親的他相當心痛，他表示事後已經陪同女兒到學處理，強調同儕間的摩擦在所難免，但尺度拿捏仍需要大人、老師教導，也相信所有孩子都是善良的，只是不知事情輕重而已。

(中時新聞網)