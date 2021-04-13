本土劇演員陳霆，在8點檔中以飾演反派角色為主，精湛演技累積一票粉絲，近來在臉書透露開車違停被開單，但同時看見有民眾因為違停和警察大吵，隨後一個舉動圈了不少粉絲，也讓網友大讚他的高EQ。

陳霆表示日前為了辦事情貪圖方便，將車臨停在紅線區，遭到警察告發，此時剛好看到前方有位女駕駛，也因違規被告發，和警察在大馬路上爭執，此時，他所幸要求警察直接開單，以方便繳罰款，這時警察客氣表示：「歹勢啦！你郎末在車上，只好開單」，自覺有錯在先的他，則是尷尬道歉：「歹勢！是我自己不對，辛苦喔」。

👮警察伯伯辛苦了👮‍♂️ 🤣剛剛因貪圖方便將車臨停在紅線辦事去，返回時收到一張告發，就在此時看見前方另一位女駕駛也因違規被告發而正在和警察嚷嚷的爭執著，我索性上前禮貌的請警察直接幫我開單以方便我繳罰款，警察先生還很客氣的說：歹勢啦！你郎末...

陳霆 Pharmacy 2 發佈於 2021年4月12日 星期一

事後，陳霆表示兩人同樣違規被開罰單，但一個態度忿忿不平，一個則是慶幸車沒被拖吊走，好在只是被開罰單，同樣一件事情卻兩樣情，讓他強調：「事情本身並不會讓我們痛苦，讓我們痛苦的是我們對事情的看法，轉念很重要」，高EQ態度讓網友大讚不已，紛紛留言：「有修養的人，處理事情態度都是很正向」、「不推崇違規、但是接受錯誤也是值得拍手，畢竟有些人連接受錯誤都做不到」。

陳霆之前曾在臉書開直播，痛揭國中女兒上私校時遭霸凌，女兒更在直播中哭喊「他們好可怕」，讓身為父親的他相當心痛，他表示事後已經陪同女兒到學處理，強調同儕間的摩擦在所難免，但尺度拿捏仍需要大人、老師教導，也相信所有孩子都是善良的，只是不知事情輕重而已。

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(中時新聞網)

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