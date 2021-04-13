在全球貨物需求呈現供不應求情況同時，長榮航(2618)貨運全球資訊網改版上線，採用全新響應式網頁設計(RWD, Responsive Web Design)技術，並參考貨運承攬業者反饋的意見及建議，讓使用介面更加符合使用者需求。此次貨運全球資訊網改版將有助於加速貨運e化的程度，未來也將會更進一步規劃，與貨運承攬業者的電子資訊交換平台及機場運務的貨運共同作業平台進行整合，更加促進航空貨運自動化。

長榮航空表示，COVID-19疫情影響航空客運業務的服務模式，也加速促進航空貨運的營運及e化時程，長榮航空及長榮航勤日前分別取得國際醫藥冷鏈運輸認證，此次推出新版貨運全球資訊網，特別著重在貨況與航班查詢，並優化訂艙功能，將有助於提升長榮航空在貨運市場的競爭力。

因應全球網路購物興盛，航郵運送需求隨著電商寄貨量大幅增加而提升，貨主及貨運承攬業者對於貨物運送的時程安排也更加重視，此次貨運全球資訊網改版除了保留先前的一般貨況查詢外，並特別新增免登入查詢航郵貨況功能，只要輸入長榮航空的航郵提單號碼，即可獲得最即時的貨況。

此外，長榮航空在貨運航班時刻表頁面也做出調整，可讓承攬業者及貨主用更直覺的方式，查詢特定日期或一週的航班到離資訊，並新增以航班編號進行查詢，讓航班查詢的功能更加多元。同時，長榮航空也持續優化訂艙功能，方便貨運承攬業者使用，提供可於相同航班連續輸入兩筆以上資料的功能，增進承攬業者的訂艙效率。

(時報資訊)