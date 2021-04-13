人民幣兌美元在岸價（CNY）13日下午4：30收盤升60點，最高見6.5453。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價收報6.5454，較上日下午4時30分收報6.5514，升60點或0.09％；較晚上11時30分最後成交價6.5475，走強21點。

離岸價（CNH）亦一度升穿6.55，高見6.5474，截至下午4時34分，離岸價報6.5524，在岸價報6.5486。

官方13日開出的中間價報6.5454，較上日報6.5578，升124點或0.19％。

交易員指出，近期美債殖利率下滑，美元回落至92關口附近，而受制於中美緊張關係，人民幣反彈遇阻，近期仍很難擺脫區間走勢。

另有交易員認為，中國海關最新公布的首季進出口數據表現強勁，但沒有超出市場預期，數據對匯市影響有限；後續關注美國通膨數據和零售銷售數據，如果數據強勁，美元或再度獲得提振。

(工商 )