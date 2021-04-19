國立海洋科技博物館區域探索館經營數十年，3月開始收取30元清潔費。（陳彩玲攝）

國立海洋科技博物館區域探索館經營數十年，原先讓民眾免費進入參觀，但從3月開始收取30元清潔費，在地商家許真豪質疑，館方只在乎盈虧，有違當初誓言要讓市民認識海洋、善待海洋的使命。

海科館為驅動地區發展、帶動觀光產業，2012年9月設立區域探索館，以「海洋孕育土地」為展示主軸，並全面對外開放，民眾可免費進入參觀，數十年來從未改變，但自3月2日館方突貼出公告表示，為維持維護、營運品質，將酌收每人50元，營運初期，優惠價每人30元。

在地商家許真豪得知後怒批，館方當初答應居民，區域探索館要成為免費的地方遊客諮詢服務中心，將公園改建為四樓建築物，一樓維持民眾活動空間、二樓規畫地方伴手禮、三樓介紹八斗子地區及不定期地方展覽，如今一樓遊客中心服務人員撤走，留下空櫃、二樓淨空變成蚊子館、三樓地方展示空間從未更換展覽，並且開始收費，四樓則外包餐廳收租。

許真豪說，國家級博物館眼裡只剩下錢時，不知道要期待什麼，他提及，常有遊客詢問八斗子的遊客中心在哪裡，但相關單位從未重視，目前區域探索館的定位也不清楚，有違當初親近海洋、認識海洋、善待海洋的使命。

對此，海科館回應指出，是以使用者付費立場，酌收30元清潔費，可避免非參觀目的遊客入館造成管理困擾，而里民和市民的權益不會受影響，另外，展廳需要更新，但作業基金運作需自負盈虧，為達永續經營，館方除節流降低成本外，更需積極開拓財源活化空間，已計畫將區探館二樓打造為大專院校海洋研發成果及新創基地，也將持續與地方溝通，創造和諧共榮的遠景。

(中時 )