台中市柔道館再度將門上鎖。（陳淑娥攝）

台中市柔道館的燈箱遭砸毀。（陳淑娥攝）

獨／害腦死教練無證照 柔道館現況影片曝光當地人這樣說

台中市黃姓學童到校外上柔道課，竟遭教練、學長輪流重摔20多次後瀕臨腦死邊緣，中華民國柔道總會在沉默一天後，今天在臉書譴責何姓教練，證實他未領有教練證照更是引發撻伐。一位具有證照擁有近30年的資深柔道教練表示，證照制度是近10年來才三讀通過，以前沒有規定坊間道館要有證照，許多老教練一路教下來，大多不願再花時間取得證照，而忽略這個區域，年輕一點的大多會去上課取得證照。

該資深柔道教練指出，台中市柔道教練大多認識，他昨天聽到這個消息也嚇一跳，看到影片更是覺得不可思議，他感覺何姓教練是以競技方式帶孩子，才會有以前的觀念以對摔方式教學，現在的教學則是通常讓孩子培養興趣，初期不會有對摔動作。

該教練猜想，是否因5月有比賽，何姓教練才會太急了，以競技方式去教孩子，非常容易受傷，小孩子都在求饒了還繼續摔，一看就很不專業。目前民間的柔道館大幅減少，大多以學校的體育項目為主流。

而這件事情曝光之後，台中市柔道館昨天的燈箱也被砸毀，黃姓男童的爸爸與親屬下午前往孩子上課受傷的現場，約莫10分鐘後即快速離去。

(中時 )