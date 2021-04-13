不動產投資信託基金新光一號（新光R1）每天一吵，金管會要雙方坐下來好好談。銀行局副局長黃光熙13日表示，受益人會議所作的決議，在符合法令與信託契約之下，受託機構將受拘束且應執行，但受託機目前認定程序上有瑕庛及效力有疑義，若有顧慮，應由受託機構與受益人作妥適的討論與溝通，金管會不便出面作公親。

新光R1在本月8日由信託監察人晶華公寓大廈管理維護召開受益人會議，通過四項議案與六項臨時動議，在臨時動議方面通過解除對新光R1法律顧問邱淑卿的委任契約，也解除管理機構新昕國際的委任契約，並授權兆豐銀行與受益人會議票選最高的晶華管護議約，委任為新的管理機構。

但兆豐銀方面認為律師並沒有收到正式的開會通知、且法令並沒有規定律師一定要出席受益人會議等，無終止律師委任契約的必要性；其次是新昕國際的委任涉及契約內容修改，依法規不得用臨時動議方式提出，因此也不予執行，連帶就不會與晶華管護議約。

晶華管護方面則不斷強調，受益人會議的決議代表所有投資人，兆豐銀必須遵守且執行，且新光R1的管理機構條文與其他基金不同，更換新昕國際不算是修約，堅持要兆豐銀執行終止管理機構與律師的合約，且呼籲金管會要出面協調。

金管會13日表示，信託契約屬於私法領域，金管會並不是私法契約的主管機關，不便出面表示意見。

現行法規的確規定涉及信託契約修正，不得以臨時動議提出，但兆豐銀與晶華管護等各有主張，黃光熙表示，雙方就應坐下來，作妥適的討論與溝通，對雙方認知上的差異一一討論處理。

至於晶華管護強調自己沒有投資新光R1，且已辭去信託監察人一職，兆豐銀究竟要跟誰坐下來好好談？金管會表示，四議案畢竟是晶華管護出任信託監察人時提出，兆豐銀還是可以跟晶華管護及其後面的投資人好好溝通。

(工商 )