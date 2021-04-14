談起太魯閣號出軌事件，萬安生命科技創辦人吳珅篁，十分不捨年輕生命的殞落，除了個人捐助200萬元，更提供1千萬元的喪葬用品協助失親家庭。已被僵直性脊椎炎折磨39年的他，首度揭露自己「生不如死」的生命歷程。

9年前，吳珅篁因器官感染併發敗血症，留下心臟功能受損的後遺症，原本等著進行心臟配對移植。太魯閣號出軌狠奪49人命後，吳珅篁卻轉了念。

「許多年輕學子返鄉掃墓，意外驟逝，令人痛心，政府改革不能再拖延了……。我都57歲了，生命有限，不想浪費社會資源痛苦地活著，還是把可以用的心臟留給年輕人吧。」住在台北市豪宅「信義之星」的吳珅篁，坐在輪椅上告訴本刊記者。

台鐵太魯閣號出軌釀成重大傷亡，讓久病的吳珅篁體悟人生，決定用大愛告別世界。（圖／趙世勳攝）

清明節前後，本刊記者兩度專訪殯葬大亨吳珅篁，竟碰上他生死交關的時刻。三月底，他透露將要進行心臟配對移植，害怕進了醫院不一定能回家，因此計劃舉辦生前告別式「用大愛告別世界」，完成此生的神鬼任務，「買一塊種滿茶花、櫻花及四季造景的福地，還希望走之前，可以在五星級飯店開一場生前告別式，向親友道別；不要等到生病要走時，再來說抱歉、說愛……。」

吳珅篁原本已安排心臟配對移植，如今因太魯閣號出軌事件而放棄動刀，希望把「好心」留給年輕人。他說自己將會用大愛告別世界，除了寶佳集團少東已答應幫忙完成興建萬戶平價住宅的「遺願」，近日也會邀請蔣家第四代蔣友柏參與「安居樂業平台」的推動，讓大家都住得安心。

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(中時新聞網)