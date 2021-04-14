新北市秀朗診所院長林義雄，涉偽造病歷、竄改病患診療內容，1年多期間詐領13萬餘元健保費，被自家診所的員工踢爆惡行。台北地院審結，依偽造文書、詐欺取財等罪，判林應執行得易科罰金刑期1年10月，以及不得易科罰金刑期1年，可上訴。

判決指出，林義龍是秀朗診所執業醫師兼院長，他在2019年3月至2020年9月期間，以院長權限登入「展望醫療系統」，抽換數名病患的血液、尿液、超音波、心電圖等體檢紀錄，不實登載在沒有相關症狀的病患病歷上，浮報健保點數。

林義龍否認犯行，辯稱檢方誘導訊問，本案只是診所員工誤載，已與健保署和解。但合議庭認為，林自承新冠肺炎疫情後病患明顯變少，診所申報健保點數卻突然陡升，有重大異常。

另多名員工到庭作證，稱林會多印超音波、心電圖，夾在無關病患的病歷上供健保署稽查，或讓員工自己吹肺功能檢查的儀器，填在小紙條上附進病患病歷拍照，林幫一些病人打針時，甚至會藉口放血比較舒服，順便抽血送驗，如果員工不照林的指示做，還會挨罵；被竄改病歷的病患也說，很確定沒做過病歷上記載的檢查，合議庭因此認定林的犯行。

檢方起訴認為林義雄詐取多達517萬餘元健保費，向法院求處重刑；北院審理後認定偽造59位病患病歷，分12次申報健保醫療費用，實際詐得13萬2045元，依12次偽造文書、詐欺取財罪判刑，其中9次金額較低，判應執行1年10月徒刑，得易科罰金；另3次金額較高，判應執行1年徒刑，不得易科罰金。

(中時 )