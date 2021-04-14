發跡於高雄、台灣本土最大健身品牌健身工廠柏文（8462）全新企業總部落成啟用！座落於左營博愛四路，斥資逾4億打造、十層樓獨棟建築首度對外曝光，全新企業總部呼應「強國必先強身」的品牌信念，內部打造整整兩個樓層的健身房，採用專業頂級進口設備，提供健身工廠員工使用。

健身工廠總經理陳尚文表示，「我們做的是健康產業，要用健康的方式去做。希望藉由新總部大樓的落成啟用，宣示健身工廠穩健經營健身產業的決心，朝幸褔企業目標邁進。」

健身工廠不僅是本土最大的連鎖健身中心品牌，更是台灣第一家掛牌上市的健身中心，除必須贏得消費者及股東對品牌的信心，更重要的是對台灣市場的承諾與永續經營。健身工廠在創立初期，就打破市場規則，將收費制度簡單化，價格公開透明並採月繳制，避免變形的契約制度、甚至是銷售多年份或終身預繳會籍契約，讓消費者得一次先付出大筆金額，一旦面臨業者倒閉時往往求償無門，對消費者完全沒有保障。

(工商 )