金酒總公司坐落於金寧鄉，也是全島重要的地標之一。（李金生攝）

國立金門大學生活圈不僅改變金寧鄉的人口質量與結構，也帶來社區快速發展的進步動力。（李金生攝）

金寧鄉公所未來會不會變成「金寧鎮公所」？不少鄉親支持和期待。（李金生攝）

金門金寧鄉人口數躍居全島第2，轄區不但有金門大學和金門大橋，古寧頭、慈湖等觀光景點也吸引絡繹遊客外，伯玉路特產店和商圈也已成形，整體建設和環境條件讓人耳目一新。金寧鄉公所在鄉親的支持下，全力推動改制「金寧鎮」，期待迎來蓬勃發展的亮麗遠景。

金寧鄉公所今天召開推動改制說明會，希望透過公共政策的討論，完備爭取改制的準備作業，吸引縣、鄉各級民代和村長、社區發展協會理事長、總幹事及鄉親踴躍參加。

鄉長楊忠俊表示，金寧鄉近年各項建設日新月異，轄內新建案如雨後春筍，人口大量移入，在全縣設籍人口14萬餘人中，金寧鄉即占3萬3000餘人，人口數躍居全島第2，加上地理位置緊鄰金城市區，在人口外溢效應下，未來發展成為副都心已指日可待，正是鄉親期待改制為「金寧鎮」的主因之一。

楊忠俊強調，金寧鄉不再是以前的僻壤小鄉，鄉公所曾就推動改制委託銘傳大學，針對20歲以上的設籍鄉民，以電話隨機取樣進行民調，在有效樣本1000份、誤差值3.1％的情況下，結果6項有關改制的核心問題平均獲得52.18％的支持，認為改制可以提升城市競爭力。

鄉公所分析，轄內國立金門大學生活圈不僅改變金寧鄉的人口質量與結構，也帶來社區快速發展的進步動力，導致人口成長以每年3％幅度持續增加。

另外，即將完工通車的金門大橋，也將讓金寧鄉成為大金門端的交通樞紐和觀光重鎮，且加速擴大商業潛力與市場效應的伯玉路兩側，特產店和大型購物中心的陸續進駐，也已形成日益蓬勃的商圈，都是金寧鄉爭取改制的優勢條件。

楊忠俊表示，在歷任鄉長及鄉代會的努力下，金寧鄉推動改制多年，但因法令束縛未能實現，在鄉親熱烈期待和民意的大力支持下，鄉公所仍將堅持下去，繼續向內政部爭取，達到最終改制為鎮的目標。

(中時 )