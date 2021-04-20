加拿大多倫多台商及僑界響應挺鳳農，20日捐贈5050公斤金鑽鳳梨給桃園市政府，將提供給桃姊妹經濟培力計畫者，製成鳳梨酥、鳳梨牛軋糖及鳳梨果醬等商品販售，協助弱勢婦女改善生活。（蔡依珍攝）

加拿大多倫多台商及僑界響應挺鳳農，20日捐贈5050公斤金鑽鳳梨給桃園市政府，將提供給桃姊妹經濟培力計畫者，製成鳳梨酥、鳳梨牛軋糖及鳳梨果醬等商品販售，協助弱勢婦女改善生活。（蔡依珍攝）

加拿大多倫多台商及僑界響應挺鳳農，20日捐贈5050公斤金鑽鳳梨給桃園市政府，將提供給桃姊妹經濟培力計畫者，製成鳳梨酥、鳳梨牛軋糖及鳳梨果醬等商品販售，協助弱勢婦女改善生活。（蔡依珍攝）

加拿大多倫多台商及僑界響應挺鳳農，20日捐贈市價17萬、總重5050公斤的金鑽鳳梨給桃園市政府，將提供給桃姐妹經濟培力計畫者，製成鳳梨酥、鳳梨牛軋糖及鳳梨果醬等商品販售，協助弱勢婦女改善生活，另部分也分送到關懷據點、兒少安置處所等47處，讓公益愛心持續發酵。

代表受贈的桃園市長鄭文燦表示，許多台僑離開故鄉後反而更關心台灣，因應台灣鳳梨出口受阻，加拿大多倫多地區僑務諮詢委員游宗熙號召多名台商及僑胞，購買5050公斤的金鑽鳳梨，由加拿大多倫多地區僑務顧問葉翠華代表致贈市府，再由市府轉贈至社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站、弱勢兒少社區支持服務據點及兒少安置處所等共47處，讓更多長輩與兒少能同享這份愛心。

鄭文燦說，台灣也不斷鼓勵製造鳳梨等農產加工品，部分鳳梨也會轉贈給桃姐妹經濟培力計畫，讓培力的姐妹們製作鳳梨果醬、酵素果汁、牛軋糖、泡菜等鳳梨商品，用途更多元。

僑務委員會副委員長徐佳青說，許多海外僑胞獲悉台灣鳳梨沒有緣分出口大陸，海外僑胞紛紛用美金、加拿大幣等「下架」台灣鳳梨，台灣鳳梨價格不跌反升，強調台灣鳳梨除了香甜之外，還能吃出台灣民主自由的滋味。葉翠華則說，考量台灣與加拿大多倫多的距離，採購後直接回饋國內團體，以行動支持台灣及農民。

桃姐妹經濟培力計畫的蔬米舍負責人譚采葳感謝捐贈，提到一直都精選有機無毒的食材研發製成加工農產品，首次收到捐贈的天然食材，讚鳳梨金黃飽滿、品質很好，可製成法式鳳梨金棗果醬、鳳梨膠原素燕窩、鳳梨果醋、鳳梨水果泡菜、鳳梨豆腐乳，削下來的皮也不會浪費，將製成鳳梨清潔慕斯。她提到果醬是純鳳梨熬煮45分鐘，使用量大，1公斤鳳梨僅可製成2瓶200克鳳梨醬，透過真空處理可保存18個月，延長鳳梨的美味，避免盛產期過剩。

(中時 )