紐西蘭央行決議利率、購債規模維持不變 23:002021/04/14 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭央行14日決議將現金利率維持於0.25％的歷史低點，同時維持千億紐元（約705億美元）購債規模不變，藉此因應疫情對該國經濟復甦帶來的不確定性。紐國央行表示，他們設定的2％通膨與最大就業目標仍需要一段時間才能達成。 中華郵政開辦紐西蘭及加拿大國際e小包 傳三星聯電同盟 業界評難 (工商 ) #紐西蘭央行 #購債規模 #不變 #決議利率 #日決議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 補漲行情啟動 近3個月REITs基金十強平均漲一成 09:312021/04/14 財經 《國際金融》費城聯準銀行總裁：美通膨不會失控 Fed還不到退場時候 15:402021/04/14 財經 花旗聯手遠傳 先拿iPhone 12半年後再換 15:032021/04/14 生活 新加坡Q1經濟意外擴張 疫情爆發來首見成長 13:112021/04/14 財經 陸港觀盤－政策加持 陸科技股成中線投資亮點 04:102021/04/14 全球財經 專家傳真－比特幣的機會與挑戰 04:102021/04/14 專題周報 《基金》貨幣政策穩健 中國高收債耐力足 15:572021/04/14 財經 《金融》摩根林雅慧：通膨不會失控 Q2加碼風險性資產 15:572021/04/14 財經 台積電法說會前上漲3元開在608元 台股開高守5日線 09:072021/04/14 財經 《國際經濟》IMF：東奧復賽若生變 衝擊日本經濟有限 09:262021/04/14 財經 《國際經濟》日本經濟成長 黑田行長謹慎樂觀視之 16:312021/04/14 財經 財經熱門新聞 比友達危險！群創又爆邪惡天量 恐還沒殺完 - 財經 挖斷南科C區電纜造成台積電停電 啟碁發四點聲明 - 財經 - 工商 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 台積電法說將登場 是買點還是該賣？ 先看清這5件事 - 財經 美制裁陸掃到台灣IC設計 謝金河曝最慘是這家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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