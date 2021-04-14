紐西蘭央行14日決議將現金利率維持於0.25％的歷史低點，同時維持千億紐元（約705億美元）購債規模不變，藉此因應疫情對該國經濟復甦帶來的不確定性。紐國央行表示，他們設定的2％通膨與最大就業目標仍需要一段時間才能達成。

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