NVIDIA (輝達) 宣布推出新一代資料處理器 NVIDIA BlueField-3 DPU，為資料中心提供最強大的軟體定義網路、儲存及網路安全加速功能。

作為首款專為人工智慧 (AI) 與加速運算所打造的 DPU，BlueField-3 讓不分規模大小的每個企業，都能以領先業界的效能及資料中心等級的安全性，提供應用程式。它針對多租戶、雲端原生環境進行了最佳化調整，提供資料中心規模的軟體定義、硬體加速的網路、儲存、安全與管理服務。

一個 BlueField-3 DPU 可提供相當於 300 個 CPU 核心的資料中心服務能力，如此一來便能空出寶貴的 CPU 運算週期來運行商務關鍵應用程式。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，現代超大規模雲端環境正在推動打造全新資料中心基礎架構。這需要一個用於處理資料中心基礎架構軟體的新型處理器，以減輕及加速虛擬化、網路、儲存、安全及其他雲端原生人工智慧服務的巨大運算作業負載。BlueField DPU 的時代已經到來。

BlueField-3 DPU 將資料中心基礎架構裡的商用應用程式進行卸載和隔離，將傳統的基礎架構變成一個「零信任 (zero-trust)」的環境，在這個環境裡，每個資料中心用戶都有經過認證。這將確保企業從雲端、核心，再到邊緣都能安心享有安全性，同時提高運作效率和效能。

BlueField-3 是業界首款 400GbE/NDR DPU 產品，提供了無與倫比的網路效能。其加速運算能力較前一代產品提升十倍，並採用 16 個 Arm A78 核心，加密速度也快上四倍。BlueField-3 也是首款支援第五代 PCIe，以及提供時間同步資料中心加速的 DPU。

BlueField-3 提供即時的網路視覺化、偵測及回應網路威脅，並且作為 NVIDIA Morpheus 的監控或遙測代理程式，同樣在今天宣布推出的 NVIDIA Morpheus，是一款支援 AI 的雲端原生網路安全先進平台。

BlueField-3 利用 NVIDIA DOCA 資料中心單晶片架構的優勢，為開發人員提供一個完整開源的軟體平台，用於打造在 BlueField DPU 上運行的軟體定義、硬體加速的網路、儲存、安全和管理應用程式。

今天發布且已經開放下載的 DOCA，當中包括一個用於為 BlueField DPU 打造、編譯和最佳化應用程式的 runtime 環境；用於配置、更新和監控整個資料中心的數千個 DPU 的協作工具；以及函式庫、API 和越來越多的應用程式，如深度封包檢測及負載平衡。

領先的伺服器製造商戴爾科技、Inspur、聯想及美超微 (Supermicro) 正在將 BlueField DPU 整合至他們的系統中。全球雲端服務供應商正透過 BlueField DPU 加速作業負載，包括百度、京東和 UCloud。BlueField 商業生態系也在不斷擴大，領先的混合雲平台合作夥伴 Canonical、紅帽 (Red Hat) 與 VMware 皆支援 BlueField-3；網路安全領導廠商 Fortinet、Guardicore 以及儲存裝置供應商 DDN、NetApp 及 WekaIO；邊緣平台供應商 Cloudflare、F5 與 Juniper Networks。

Red Hat 技術長 Chris Wright 表示，Red Hat 持續在開放的商業生態系中與 NVIDIA 合作以加速創新，同時為組合式基礎架構提供最新的硬體創新項目。我們體認到要為網路安全和自動化開發先進的解決方案，很高興藉由 Red Hat Enterprise Linux、Red Hat OpenShift、領先業界的容器，以及由 Kubernetes 支援的混合雲端平台，支援 BlueField DPU 和 NVIDIA Morpheus 人工智慧框架。

VMware 雲端平台事業部行銷副總裁 Lee Caswell 表示，我們雙方的共同客戶正積極將人工智慧的強大功能導入企業應用程式中。由 VMware Cloud Foundation 提供支援的企業基礎架構的願景，加上獲得最新宣布之 NVIDIA BlueField-3 DPU 的認證，為客戶提供增進應用程式效能的途徑、在跨虛擬化與裸機環境中保持不變的操作模式，以及在不影響效能的情況下，提供零信任安全的全新模式。

BlueField-3 完全向下相容於 BlueField-2，BlueField-2 為卸載、加速和隔離資料中心作業負載，提供無與倫比的效能。BlueField-2 通常支援雙 100Gb/s 乙太網路或 InfiniBand 網路埠，以及最多八個 Arm 核心。BlueField-2 DPU 包括用於軟體定義儲存、網路、安全、串流、線速 TLS/IPSEC 加密，以及 5G 電信和時間同步資料中心及其他雲端基礎架構服務之精確測時的加速器。BlueField-3 預計將於 2022 年第一季開始供樣。

(工商 )