謝采紋（采子）14日被爆搶好友何紫妍（荳荳）的男友何孟遠，兩人親蜜對話私訊全都露，外界一片嘩然，采子與何孟遠至今完全噤聲，彷彿默認傳聞，網友無法接受兩人行為，紛紛湧入兩人臉書要求他們退賽《全明星運動會》第二季，對此所屬電視台三立15日表示：「比賽會繼續進行，謝謝大家的意見指教。已要求製作單位盡快找經紀公司開會，請各自經紀公司多加約束藝人行為。對大會而言，維持運動賽事的運作與公平是現階段最重要的事，也希望大家能夠尊重珍惜，全力以赴，切勿以私害公，才能為各自團隊拿下最好成績。」

《全明星運動會》製作方「好看娛樂」副總經理王貞妮則說：「比賽會繼續進行，謝謝網友指教，藝人個人行為，我們這兩天會找經紀公司開會，請各自經紀公司多加看管約束。對製作單位來說，運動賽事歸運動賽事，藝人私德先請經紀公司處理。」據了解，采子下周有公開活動，屆時勢必躲不過媒體追問。

《全明星運動會》頻頻鬧上新聞版面，先是江宏傑婚變、洗菜受傷、范逸臣舊疾復發退賽，現在又傳出采子、何孟遠偷偷愛，除了明星選手的賣力表現，私生活也是外界聚焦所在。

(中時 )