根據印度政府15日最新統計，每日新染疫者高達200,739例，刷新自己最高紀錄。同時，印度也擠下巴西，以國內有1,410萬染疫者居全球第二高，僅次於3,140萬居首的美國。

目前，印度總染疫者達1,410萬，只在全世界疫情最嚴重的美國後面，而美國也以3,140萬新冠病例居全球第一。

2021年開始，印度每天新染疫者大都不會超過兩萬人，但差不多在一個月之前，新冠疫情就突然爆發起來，每日新確診人數幾乎是一天比一天還要高，並且立刻晉身至全世界災情最嚴重地區之一。印度政府歸咎於其13.9億人口數過於密集，相互群聚感染，以及沒有做好抑制新冠病毒擴散工作。

印度衛生官員曾表示，將加速批准已被西方國家與日本核准的新冠疫苗，暗指日後將進口的疫苗可能來自輝瑞，嬌生，諾瓦瓦克斯（Novavax）以及莫德納。

諷刺的是，印度是目前世界上最大的新冠疫苗生產國，印度民眾迄今已注射超過1.06億劑。不過，最近每日新染疫者如雨後春筍般冒出，導致有許多地區疫苗數量早已供不應求。

(時報資訊)