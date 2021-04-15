微軟於去年11月首發的Xbox次世代主機Xbox Series X和Xbox Series S，上市以來在多個市場供不應求，台灣微軟今（15）日宣告新一波預購將於明（16）日開跑，預計4月30日交貨，同時微軟 Xbox亦自4月起陸續釋出更多硬體更新及遊戲大作，預期今年上半年台灣市場的Xbox銷售量將可望年增3倍以上。

繼EA Play的遊戲付費會員服務及遊戲開發商Bethesda，於今年3月加入Xbox Game Pass後，大舉推升Xbox的遊戲陣容更加堅強。台灣微軟消費通路暨裝置事業群Xbox產品行銷經理徐宏瑋表示，目前Xbox 次世代主機的玩家看來，對Xbox Game Pass服務的黏著度高達近8成，他也看好在Xbox Game Pass的加持下，與新一波主機預購潮將推升今年上半年Xbox在台灣的整體銷售較去年同期成長3倍以上。

在更多韌體更新的同時，能同時透過藍牙連結多個裝置的Xbox無線耳機，也將於5月14日正式在台販售。此外，兩款新版Xbox無線控制器也陸續於5月在台推出，包含5月14日開賣的電擊黃（Electric Volt），與5月21日推出的赤焰行動（Daystrike Camo）特別版，提供玩家更多元的選擇。

另一方面，由San Diego Studio打造的棒球遊戲系列新作《MLB The Show 21》，於4月20日就將同步登陸Xbox Game Pass、並首次開放跨平台遊玩。預計後續在今年夏季還將有《模擬飛行》（Flight Simulator）的Xbox主機版推出，至於《世紀帝國 IV》（Age of Empires IV）及《最後一戰：無限》（Halo Infinite）則預計於今年秋季推出。

台灣微軟也承諾未來將持續致力確保Xbox主機供貨穩定，同時預告Xbox也將參與6月12日至15日以線上型式舉辦的「E3電子娛樂展」，屆時將有更多資訊與玩家分享。

(工商 )