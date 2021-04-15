高雄鹹酥雞嘉年華4月24日將在高雄大遠百戶外廣場熱鬧開吃，觀光局從店家自薦及市民熱情推薦近70家店中，最終選出31家強者，綜合網路評價、現場評估及網友極力推薦人生必吃的高雄頂尖鹹酥雞名店同場較勁，將在嘉年華市集活動讓全場為美食瘋狂「雞」。

入選店家不只有行家吃貨力薦的老饕名單，更有不少名店參戰，如苓雅區深耕16年的在地鹹酥雞、隱藏在巷子裡的文青炸雞鋪；更有麻辣特色口味鹹酥雞，撒上中藥調製的祕方迸出驚人滋味、刷上特調醬汁的神祕鹹酥雞、特殊獨門的泰式沾醬鹹酥雞、炸遍所有食材的店帶來無限想像的驚喜，所有店家無不磨拳擦掌，準備滿足眾人挑剔的胃口，顛覆味覺與對鹹酥雞的想像！

觀光局表示，這次鹹酥雞嘉年華活動受到全國老饕吃貨們的高度關注，都表示等不及衝往高雄開吃。今天先由網紅「鹹酥雞美少女」劉玧希Evan帶路品嘗本次嘉年華的特色鹹酥雞店家，讓吃貨們搶先透過畫面聞香一下。

嘉年華當天除聚集各方鹹酥雞名店外，更邀請到掌門精釀啤酒、可口可樂等知名飲品共襄盛舉，美味鹹酥雞搭上絕配消暑飲料，更增添風味，活動當天更邀請到美食專家等組成評審團，評選出最佳風味、最佳特色、最佳賣相等店家，告訴大家每間鹹酥雞的不同特色，透過專業品評與宣傳曝光，預計將吸引更多遊客到高雄來品嘗美味的國民美食鹹酥雞。

高市觀光局今公布鹹酥雞嘉年華入選名單。（柯宗緯翻攝）

為讓更多民眾可以按圖索驥先吃為快，觀光局已於高雄旅遊網建置本次入選嘉年華店家的美食地圖。

(中時 )