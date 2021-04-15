農委會15日晚間臨時召開「牛結節疹中央災害應變中心」會後記者會，疑似新北市林口區有肉牛場8頭牛隻得牛結節疹，新北市動保處隨即採取移動管制、採樣、全面消毒並通報防檢局，也是台灣本島首例牛結疹案例，桃園市動保處接獲消息後立即向轄內51個牧場聯繫，預計3天內完成5800頭牛注射疫苗，16日一早蘆竹區一飼養戶55頭肉牛優先注射。

桃園市動保處王得吉表示，桃園目前雖然沒有牛結節疹的案例，但為了安全著想農業局緊急召開應變會議，全市51所牧場內的5800頭牛都需要注射疫苗，預計16日正式施打，3天內全數施打完畢。

王得吉也說，初步已經從林口該牧場擴大10公里的所有牧場進行訪視，發現蘆竹區有一飼養戶共養了55頭肉牛，正好在方圓10公里的範圍以內，15日已到該飼養戶進行查看，訪談過程牛隻並無異狀、十分正常，16日一早也會先到為該55頭肉牛進行疫苗注射。

王得吉坦言，桃園市轄內共有5800頭牛，其中約5000頭牛為乳牛，剩下的則是肉牛，因乳牛皆有頸鋏固定設備，施打疫苗時也比較穩定、容易，但肉牛常是散養狀態，若要固定肉牛相對困難一些，但動保處仍會儘速將施打疫苗程序完成。

(中時 )