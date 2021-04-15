充實國庫 菲國取消9年新礦開採禁令 22:312021/04/15 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓總統杜特蒂15日簽署行政命令，取消2012年頒布長達9年的新礦開採禁令，對礦業投資重新開啟大門，盼藉此充實國庫。杜特蒂的行政命令允許簽訂新的採礦合約，審視現行合約條款重新協商。菲國為中國鎳礦石最大供應國，也是全球銅礦及黃金的主要生產國。 拜登政府首位訪中高官 美氣候問題特使 抵達上海 ESG股票指數表現優 跟上綠色投資新浪潮 (工商 ) #全球 #充實 #國庫 #新礦 #開採 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄增兵烏東邊界、共機擾台 美海軍軍令部長曝背後目的 17:332021/04/15 軍事 新能源、ESG抗市場波動 花旗評估投資布局 16:332021/04/15 財經 國庫支付電子化限額 提高為1千萬元 18:542021/04/15 財經 《塑膠股》中石化拚活化資產 將標售高雄3筆土地 08:182021/04/15 財經 新莊商辦14案齊發 10萬坪商辦釋出 17:322021/04/15 財經 《國際政治》最快周四 傳美國將對俄羅斯祭出新制裁 14:322021/04/15 財經 世芯-KY 首季獲利創新高 09:412021/04/15 產業．科技 材料-KY海外新單佈局三進補 營運加速衝刺 15:202021/04/15 財經 Sony推主打強化變焦、追焦功能新機 Motorola再推萬元有找新機 10:212021/04/15 科技 《時來運轉》運彩報報－美足大聯盟新賽季起跑 五件大事一次看懂 15:032021/04/15 體育 《鋼鐵股》連11揚 中鋼5月內銷盤價漲8.1％ 14:492021/04/15 財經 財經熱門新聞 台股衝萬七 謝金河示警最大利空的股票 - 財經 友達、群創能搶反彈嗎 專家揭穩當操作心法 - 財經 震撼彈！台灣花旗銀將割消金業務 銀行局緊盯兩件事 - 財經 - 工商 IC設計股各走各的路 世芯-KY再吞第五根跌停 - 財經要聞 - 工商時報 政院拍板 三箭擴半導體優勢 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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