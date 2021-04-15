菲律賓總統杜特蒂15日簽署行政命令，取消2012年頒布長達9年的新礦開採禁令，對礦業投資重新開啟大門，盼藉此充實國庫。杜特蒂的行政命令允許簽訂新的採礦合約，審視現行合約條款重新協商。菲國為中國鎳礦石最大供應國，也是全球銅礦及黃金的主要生產國。

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