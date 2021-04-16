緬甸軍政府發動政變，為了避免外資企業再度遭受攻擊，目前軍政府已對蘭達雅與雪碧達等6個工業區進行戒嚴。依 緬甸台商總會估計，約2成台廠生產線處於停工狀態。緬甸台商會統計，約兩成台廠停工。「一下斷電一下斷網，大家仍死撐等待戰火平息。」緬甸台商無奈透露，：「最怕銀行落井下石抽銀根！」

「蘭達雅是緬甸最大城市仰光的最大工業區，台商也最多，同時也聚集很多沒身分證、來自鄉下的非法工人，他們沒錢租房，隨處搭茅草屋，甚至在水溝上搭房，生活水平不高，沒有路燈，以前晚上走在街上講電話，手機都會被搶，工廠停工這些貧民戶在沒收入的情況下，更容易趁亂滋事。」一名台商解釋。另一名台幹則說：「為求自保，有的（台商）乾脆送禮給附近派出所、軍人，請他們多『關照』。」

蘭達雅工業區有不少沒身分證的移工與貧民戶，在三不管地帶的河道上搭建茅屋居住，生活水平不高，且容易滋事。（圖／台商提供）

緬甸台商總總會秘秘書長楊仲青說明：「停工有幾個原因，包括工業區狀態是否穩定、有沒有充足人力與進出口問題等。狀況，有很多是外來就業人口在，政變後陸續離開仰光，或是區域危險性高，大家不願意出門，工廠就會選擇停工滯。」

一名工廠擁有近30003000名員工的工廠台幹告訴本刊記者：，「政變後，不少緬籍勞工請假要去參加抗議，尤其14日流血衝突達到高峰，怕被波及，，3月14日流血衝突達到高峰，怕被波及，住宿舍的外地員工吵著要回鄉，一群人包了車就走了，住在廠外的則是看外面情勢決定來不來上班。」工廠，公司只好能提高日薪，吸引人力回流維持正常運作，才陸續從200200多人回流來到約800800人。」

擔心緬甸有更大規模的抗爭活動影響生產及進出貨，不少廠家已盡可能將後續訂單轉往其他國家生產。圖為某台廠先前正常生產狀態。（圖／台商提供）

「物流有不定期關閉問題，因此大多數台商考量將訂單分散其他國家代工，若是外包，代工費高，幾乎是貼錢出貨，目前策略是著重手工的生產留在人力成本低的緬甸，其他考慮外包或乾脆不接單。」一位紡織業的台商表示。

而目前緬甸場完全停工的寶成國際，旗下寶成工業發言人何明坤也表示，該公司目前緬甸廠區、設備及人員均安，訂單則視情況，轉由本公司在越南或印尼的廠區支援。（續）

(中時新聞網)