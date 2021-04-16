連鎖餐飲集團漢來美食(1268)董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利7元，持平新高紀錄，盈餘配發率約93.21％，亦維持逾9成高檔水準，以15日收盤價137元計算，現金殖利率達約5.11％。公司將於5月31日召開股東常會，全面改選董事。

漢來美食2020年合併營收34.59億元、年減8.37％，仍創歷史次高。受疫情影響，毛利率43.27％、營益率4.67％，分為近3年及歷年低點。但受惠補助及股利等業外收益跳增挹注，稅後淨利2.79億元、年增4.92％，每股盈餘7.51元，雙創歷史新高。

漢來美食表示，去年營收成長主動能來自品牌展店，公司掌握疫情高低峰期，加速進行舊店整修及新店拓展，下半年在台北、桃園、高雄陸續開出「世貿名人坊」、「上菜片皮鴨」、「漢來上海湯包」、「五梅先生」及「安那居」等共5家店，為集團營運增添柴火。

為增添營運競爭力，漢來美食斥資逾8千萬元，整修位於漢來大飯店10樓的4家餐廳，並因應顧客需求增加包廂數，今年以來營運動能大增。使2021年宴會市場雖仍受疫情影響，首季自結合併營收10.26億元，季增2.79％、年增達22.37％，改寫歷史次高。

展望後市，漢來美食漢來美食持續強化品牌餐廳的菜色豐富性和季節菜色更新，主力品牌漢來海港恢復以往人氣名店名廚邀請、舉辦美食節活動，預計11月將邀請德國米其林二星餐廳主廚前來客座，持續為消費者帶來新的自助餐用餐體驗，維持品牌活力與新鮮感。

漢來美食總經理林淑婷表示，面對市場日益嚴峻，集團以提供優質品質和服務為宗旨，持續檢視並優化品牌、提升競爭力。除了強化既有品牌鞏固品牌深度，未來將持續開設分店拓展市場，甚至針對市場主流餐飲業態自建品牌或代理國際品牌，擴大品牌寬度。

(時報資訊)