興櫃市場熱鬧滾滾，發行面再添3檔生力軍，晶瑞光電（6787）、乂迪生科技（7452）、晉弘科技（6796）等都在今（16）日掛牌興櫃買賣，掛牌價各為25元、40元、34元，在台股行情創高之際，興櫃掛牌行情看俏。

晶瑞光電產業別是光電業，主辦券商為統一證券，主要產品是光學元件玻璃與陶瓷基材切割、半導體晶圓產品鍍膜加工；窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等。晶瑞光電2020年財報營收1,939萬元，稅後虧損為8,362萬元，每股虧損2.41元；今年首季營收777萬元，自結前2月稅後虧損1,410萬元，每股虧損0.29元。

乂迪生產業別是文化創意業，主辦券商為日盛證券，主要經營業務是線上授課之勞務收入。乂迪生2020年營收2億1,950萬元，稅後盈餘1,527萬元，每股盈餘1.02元。今年首季營收3,530萬元，自結前2月稅後虧損1,345萬元，每股虧損1.02元。

晉弘科技產業別是生技醫療業，主辦券商為中信證券，主要產品是多合一數位醫學五官鏡、醫學影像輔助辨識軟體、拋棄式內視鏡及其相關零組件等。晉弘科技2020年營收4億247萬元，稅後盈餘5,412萬元，每股盈餘2.41元。今年首季營收8,822萬元，自結前2月稅後盈餘599萬元，每股盈餘0.27元。

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