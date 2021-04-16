信義房屋榮獲康健雜誌｢信賴品牌大調查｣房屋仲介類第一名，更連續四年摘冠，「信義」即是「該做的事，說到做到」，受消費者信賴、使消費者安心始終是信義房屋強調的核心價值，而唯有不斷要求自己在服務品質、人才培育、業務品德上精進，才是長期能獲得消費者信賴，願意長期給予品牌支持的關鍵。

康健雜誌以讀者群為對象，進行信賴品牌的問卷調查，信義房屋連續四年獲選為房屋仲介類最信賴品牌第一名，康健雜誌表示，消費者心中「值得信賴的品牌」，除了品質經過認證、過去的使用經驗之外，售後服務也代表廠商對於自家商品負責任的態度，為品牌信賴度的重要特點，也是本次調查的主軸。而信義房屋領先業界的六大保障以及社區服務，使信義房屋的品牌形象以及售後服務維持極高水平。

在創新服務方面，信義房屋2020年推出「DiNDON智能賞屋」服務，運用「AI深度學習與即時渲染」及「拍攝過程同步建模」的新技術，讓顧客除了能在網上快速篩選合適物件、縮短來回確認流程，還能透過3D變裝設計房屋，具體建構對家的想像。目前官網內已超過上萬物件套用此功能，上線以來拍攝之物件瀏覽量多出2.7倍、帶看量高3.8倍、線上預約看屋增加2成以上。

康健雜誌也提到，品牌除了營利，更重要的是讓人與環境共好，才能成為康健雜誌讀者認同的品牌，信義房屋深耕社區近40年，去年共舉辦超過9000場社區活動，當中包含各節慶活動以及每月定期舉辦如補紗窗、清潔窗戶等活動，甚至疫情時提供消毒備品以及椅凳給辛苦排隊領口罩的街坊鄰居，讓消費者想到房屋大小事就想到信義房屋，堅持做好客戶服務以及社區服務，連續X年獲得此項殊榮絕對是長時間努力不懈的成果。

(中時新聞網)