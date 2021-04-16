還記得當年擁有「半獸人」封號的強力前鋒法瑞德嗎？自從2019年前往大陸CBA短暫效力浙江廣廈之後，法瑞德快要兩年時間無聲無息，如今終於傳出重返NBA曙光，根據《紐約郵報》記者柏曼16日爆料，尼克正在考慮簽下法瑞德補強。

2011年第22順位被金塊選上的法瑞德，生涯待過金塊、籃網及火箭等隊，且一度在金塊站穩先發，卻在2018年7月突然被金塊交易到籃網，隨後又被釋出，儘管他馬上加盟火箭，卻只打了25場就告離隊，前往大陸「掏金」也不順利。

自從2019年12月突然宣布離開浙江廣廈返美之後，法瑞德就消失在籃球場上，幾乎完全沒有聽到他替任何球隊效力消息，如今尼克在內線需要補強的狀況下，考慮簽下快要兩年沒打球的法瑞德，或許是個相當冒險的決定，但也只能賭了。

畢竟他在2018-19年球季效力火箭期間，仍有場均12.9分、8.2籃板的不錯數據，只是這麼久沒打球的他，是否可以跟上當今NBA節奏與強度？目前充滿變數，接著就看這名「半獸人」，可不可以真的得到尼克高層青睞，重新回到NBA打球。

(中時 )