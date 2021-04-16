《商情》供給緩解 亞洲AN連三周走低 12:002021/04/16 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供給緊張緩解，亞洲AN報價連三周走低；因丙烯(月青)AN主要供應商Ineos和Cornerstone預計於4月全面恢復生產，有望緩解現貨市場的緊張狀況，令現貨報價持續承壓下跌，自三月中旬每噸3000美元歷史高價回跌迄今，累計跌逾10%，而本周遠東區現貨最新報價跌130美元，至每噸2650美元左右，單周跌幅近5%。 市場人士表示，因為預計美國的遠期船運量將在6月到達亞洲港口，不排除AN價格仍持續有下修的空間。(商品行情網) 信義房屋四連霸 獲康健雜誌《信賴品牌大調查》房仲類第一名 《國際油價》原油亞洲電子盤微跌 (時報資訊) #達亞 #緩解 #供給 #亞洲 #連三周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》經濟前景看好 日本期膠連2彈升 10:182021/04/16 財經 玉山銀連4年 獲海外信保基金肯定 04:102021/04/16 金融．稅務 《基金》印度債市將納入國際債券指數成分股 資金面利多 08:362021/04/16 財經 《鋼鐵股》運錩連3季獲利 Q1每股淨利升至0.65元 10:352021/04/16 財經 《基金》淨值連10日低於2元 期富邦VIX清算再迫近 10:182021/04/16 財經 旅宿管理評比 基隆連5年優等 04:102021/04/16 地方新聞 統一證券「ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」通過審查 09:022021/04/16 財經 NBA》柯瑞連9場轟破30分 勇士宰騎士不留情 10:312021/04/16 體育 壓不住 北台灣Q1房價大漲 04:102021/04/16 財經要聞 亞灣區豪宅 買氣爆發 04:102021/04/16 財經要聞 舒力基「颱風養成學院」畢業 吸水氣落跑！台灣連乾6天 07:462021/04/16 生活 財經熱門新聞 花旗震撼彈286萬卡友傻眼 網哀「Air pods還有嗎」：今天還給我推銷 - 財經 台股衝萬七 謝金河示警：最大利空的股票 - 財經 美鷹派籲擴大制裁陸半導體 台積電又被點名了 - 財經 中鋼變猛虎狂噴40％ 謝金河曝背後2大暴衝關鍵 - 財經 我晶圓代工規模 一枝獨秀 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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