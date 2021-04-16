供給緊張緩解，亞洲AN報價連三周走低；因丙烯(月青)AN主要供應商Ineos和Cornerstone預計於4月全面恢復生產，有望緩解現貨市場的緊張狀況，令現貨報價持續承壓下跌，自三月中旬每噸3000美元歷史高價回跌迄今，累計跌逾10%，而本周遠東區現貨最新報價跌130美元，至每噸2650美元左右，單周跌幅近5%。

市場人士表示，因為預計美國的遠期船運量將在6月到達亞洲港口，不排除AN價格仍持續有下修的空間。(商品行情網)

(時報資訊)