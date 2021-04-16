三商壽（2867）代集團公告指出，三商餐飲自3月25日起至4月14日止，經由市場轉讓方式減少宏遠證（6015）3,4576張持股，累計集團持股由原本14.78％降至13.73％。

三商壽公告指出，與三商福寶對宏遠證持股各7.19％、6.13％未變，三商餐飲（原拿帕里公司）持股則從1.46％降至0.41％，合計持股也由14.78％降至13.73％。

(工商 )