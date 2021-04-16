三商集團 賣出宏遠證3,457張 12:202021/04/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三商壽（2867）代集團公告指出，三商餐飲自3月25日起至4月14日止，經由市場轉讓方式減少宏遠證（6015）3,4576張持股，累計集團持股由原本14.78％降至13.73％。 三商壽公告指出，與三商福寶對宏遠證持股各7.19％、6.13％未變，三商餐飲（原拿帕里公司）持股則從1.46％降至0.41％，合計持股也由14.78％降至13.73％。 赤道原則升級 門檻降至5千萬美元 活化資產 中石化 標售亞灣3,200坪土地 (工商 ) #三商壽 #三商 #宏遠證 #持股 #三商餐飲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 KKday強攻數位旅遊 Rezio系統訂單金額逾2億元 12:202021/04/16 財經 無畏疫情衝擊 美妝巨頭萊雅營收成長 09:032021/04/16 財經 政院拍板 三箭擴半導體優勢 04:102021/04/16 財經要聞 大陸反壟斷 加強監管平台企業 04:102021/04/16 全球財經 潛艦國造外籍工程師 傳遭施壓求去 04:102021/04/16 焦點要聞 NVIDIA和5業者合作 為AI-on-5G平台開發解決方案 09:252021/04/16 科技 亞灣區豪宅 買氣爆發 04:102021/04/16 財經要聞 采子被邱鋒澤解約 2號老闆張暐弘發黑畫面：只能說對她失望 08:402021/04/16 娛樂 馬雲 普丁視訊會議露臉 04:102021/04/16 全球財經 研華入股恒商 實現AIoT智慧零售共創戰略 10:412021/04/16 財經 《商情》供給緩解 亞洲AN連三周走低 12:002021/04/16 財經 財經熱門新聞 台股衝萬七 謝金河示警：最大利空的股票 - 財經 中鋼變猛虎狂噴40％ 謝金河曝背後2大暴衝關鍵 - 財經 花旗震撼彈286萬卡友傻眼 網哀「Air pods還有嗎」：今天還給我推銷 - 財經 我晶圓代工規模 一枝獨秀 - 財經要聞 - 工商時報 新竹暫不分區供水 經長：中油將在鯉魚潭鑿3口井 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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