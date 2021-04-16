中國探月工程總設計師吳偉仁透露，2049年中共建政百年之際，中國航天器有望飛到太陽系邊際。

吳偉仁周四（15日）接受《中國航天報》專訪時透露，中國深空探測將於2049年實現「雙百」目標，在中華人民共和國成立百年之際，中國航天器將首次飛抵距地100個天文單位，也就是抵達150億公里左右的太陽系邊際開展科學探測和在軌試驗。

至於月球南極科研站有何計劃，吳偉仁表示，月球南極科研站目前規劃是無人的，希望以後是「長期無人值守，短期有人照料」，並爭取在2030年之前，在月球站建立科研站基本型。

近年，中國太空事業發展迅速。此前3月4日，據中國載人航天網站消息，2021年中國將陸續實施空間站核心艙發射、貨運補給、載人飛行等多次任務。建造空間站，解決有較大規模的、長期有人照料的空間應用問題，是中國載人航天工程「三步走」發展戰略中第三步任務目標。2020年5月，長征五號B運載火箭首飛任務取得成功，實現了空間站階段飛行任務首戰告捷，拉開了中國載人航天工程「第三步」任務序幕。

(中時 )