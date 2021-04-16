美國10年期國債收益率昨晚一度跌至1.53%，拉動貴金屬價格進一步上升。不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，貴金屬恐怕年內難以擺脫弱勢。金價在6月前走低至1650美元，未來1年銀價目標已從原來的25美元降至24美元。

白銀面臨相若的挑戰，資金在過去兩個月持續流出白銀ETF及衍生工具，期貨市場的看空壓力主要來自於非商業帳戶，這些市場參與者過往主力看多，瑞銀財管CIO估計資金流逆轉讓下半年銀價承壓。

隨著美國經濟穩步復甦，投資者增持避險資產的基礎越來越薄弱，加上美國實際利率持續走高，都為金價鋪好了下行的臺階。投資需求一直支援著金價，但近月資金持續流出黃金交易所交易基金（ETF）及期貨市場，這意味由金條、金幣、飾物及央行帶動的需求對金價的支撐將更為重要。金價的壓力越來越大，今年末及明年一季度目標1600美元並非「鐵底」。

在悲觀情景下，即美國經濟復甦程度遠優於市場預期，特別是相對歐洲及新興市場而言，同時，即便美國經濟未完全恢復正常，但由於通脹持續高企，美聯儲不得不收緊政策，不排除金價回撤至1350-1450美元。

(時報資訊)