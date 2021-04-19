狗狗幣的大漲和今年1月底出現的散戶交易狂潮類似。當時在Reddit論壇WallStreetBets號召之下，網路鄉民集結起來擊退了華爾街巨鱷，並引爆所謂的「史詩級軋空行情」，帶動實體電玩零售商GameStop等「迷因」股飆漲。現在則是Reddit一個名為SatoshiStreetBets論壇的用戶發帖相挺，成為觸發上周末狗狗幣飆升的引信之一。

上周四稍晚狗狗幣首度漲破0.25美元，大量買盤突然湧進線上券商羅賓漢，導致其交易平台嚴重當機，讓該公司在繼GameStop事件之後，不得不再次出面解釋為何用戶在其平台交易熱門資產時總是會有問題。

該公司上周五在官網上表示，需求爆增使羅賓漢的加密貨幣交易系統承受「極大壓力」，當平台在處理訂單時，其中一個系統故障，導致加密貨幣訂單系統崩潰。該系統已在一個小時內恢復，雖然仍有一些「間歇性問題」，但所有問題都已在兩個小時內排除。

由於有更多投資人想進場，狗狗幣在上周五繼續飆升，並首度突破0.40美元。這也導致羅賓漢再度出現零星的加密貨幣訂單系統故障，以及一些客戶通知延遲的現象。

這些問題令羅賓漢的用戶強烈不滿，並再度使散戶投資的相關問題與疑慮躍上?面。一名用戶上周四晚間在推特上表示：「羅賓漢又來了，他們就是不想讓普通人成為百萬富翁」。

1月底在Reddit論壇觸發散戶爆買潮時，羅賓漢因暫時限制GameStop和其他「迷因」股的買盤而遭到批評，麻州證券監管機構甚至一狀告上法院，對羅賓漢提出多項指控，其中包括該線上券商慫恿新手投資人毫無節制從事高風險交易，且未能確保其系統免於當機與中斷的穩定性，有損投資人權益，並據此要求撤銷羅賓漢在麻州的經紀商執照。

狗狗幣瘋漲也引起泡沫化的擔憂。雖然比特幣上周二也飆出了新高度，首度漲破6.3萬美元大關，但加密貨幣科技公司Arculus創始人Adam Lowe表示，大部分加密貨幣投資人並不擔心比特幣泡沫，除非出現了出乎意料的重大監管改變。他表示，包括主要投資銀行在內，許多投資者設定的比特幣目標價都遠遠高於其當前的交易價格。但他也表示，和所有「迷因」資產一樣，狗狗幣的波動性極大，且很有可能已處於泡沫，大家都在猜測這個泡泡何時會破。

加密貨幣Cardano和乙太幣（Ethereum）創始人霍斯金森（Charles Hoskinson）則表示，馬斯克讓狗狗幣緊緊抓住人們目光，在加上「聰明的大鯨魚操縱著市場」，已經使狗狗幣成為「初入加密貨幣領域的天堂」，但「我們要搞清楚，這是一個泡沫，狗狗幣的價格將無以為繼，它會崩盤，大量的散戶資金將迅速賠光，我認為當狗狗幣泡沫破裂時，它將成為監管機關和立法者介入我們產業的催化劑，並損害這個產業。這不是一件好事。」

比特幣在周日一度暴跌14%，最低跌至51,541美元，回吐了上周飆升的大部分漲幅。目前比特幣最新報價約跌6.5%，報56,578.50美元，稍早前下跌10%，為53,991美元。

其他加密貨幣亦同步下挫，以太幣目前跌近4%，報2,250.67美元，稍早前亦重挫10%。在周日隔夜市場，瑞波幣、萊特幣、比特幣現金跌幅介於17%～20%，狗狗幣亦下跌6%。

媒體報導，加密貨幣全面急跌，是因為市場傳出美國監管機關將就金融機構涉及加密貨幣洗錢進行開罰。

CoinMarketCap則報導中國新疆地區停電，是造成數位貨幣市場重挫的原因，該地區是大量比特幣採礦活動的聚集地。據研究指出，2019年10月至2020年4月，中國占全球比特幣採礦量的65%，而新疆地區占中國的採礦量就超過了一半。(2-2)

(時報資訊)