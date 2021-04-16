連鎖餐飲集團六角(2732)打造全新商業模式，結合旗下茶飲「日出茶太Chatime」及伴手禮「春上布丁蛋糕」品牌，於新竹打造雙品牌全新概念店，拓展台式午茶新商業模式，預計5月於台北開出全新概念二店，並希望能站穩台灣後輸出海外，逐步推廣至全球各據點。

同時，六角亦善用新科技改變手搖飲製作程序，為改善需使用大量人力操作，全新概念店採用新一代「智慧自動漩茶機」（ATM），減低泡製時因人為所產生的風味差異外，更能透過機器標準化製程提升飲品品質穩定度，降低員工值勤負擔，未來計畫推廣至海外。

六角2017年斥資9千萬元，收購新竹知名傳統布丁蛋糕店春上公司8成股權，取得「春上布丁蛋糕」品牌經營權，提供產品研發、展店技術服務等資源，並在台灣各地逐步拓展據點，目前在台北、新竹、台中等地共有6處據點。

春上公司目前實收資本額5千萬元，近年營收逐年成長。2019年營收8242萬元、年增31.41％，稅後淨利1189萬元、年減9.5％，每股盈餘（EPS）2.38元。2020年營運未受疫情影響，稅後淨利2027萬元、年增達70.42％，每股盈餘4.05元，雙創新高紀錄。

六角此次聯手旗下兩大人氣品牌「日出茶太Chatime」及「春上布丁蛋糕」，推出雙品牌全新概念店商業模式，希望結合手搖飲及台灣夜市行腳美食文化，體驗道地台式午茶浪漫風潮，雙品牌聯手創造手搖飲與甜點的互惠效益，進一步提升商品人氣及買氣。

六角表示，「日出茶太×春上布丁」雙品牌全新概念店首店已於新竹站前店營運中，二店預計將在5月進軍台北，希望此雙品牌全新概念店商業模式日後能站穩台灣市場，將台式午茶風潮輸出海外，逐步推廣至全球6大洲據點。

(時報資訊)