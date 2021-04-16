純網銀LINE Bank（連線商業銀行）16日宣布將於4月22日正式開行，而首家純網銀樂天商銀近日也宣布推出「殺手級功能」上線，純網銀大戰正式於2021年4月揭開序幕！

LINE Bank 16日指出，為落實普惠金融的價值，LINE跨界整合生態圈資源，打造便利、安全、有趣的整合式金融服務體驗，以實現Banking in Your Hand的未來願景，開業當天將舉辦記者會說明打造金融科技品牌的願景，並完整公開開行首波推出的金融服務與亮點。

在開行記者會中，LINE Bank董事長黃仁埈將透過「直播連線」致詞，並由LINE Bank總經理黃以孟介紹產品與服務。

LINE Bank指出，自2019年獲得設立許可以來，配合主管機關的各項書面與實地審查後，已於2021年2月4日取得金管會核發的純網銀營業執照。

而樂天國際銀行在2021年1月19日宣布對外營運後，首波以「7天定存」吸睛，第二波則推出「半折直送」活動期間內前6個月貸款利息一律5折且申辦手續費單一價1000元、「加倍奉還」結合棒球推出娛樂金融「桃猿必勝定存(66天)」年利率0.55％、若樂天桃猿隊2021年上半球季封王，存款年利率翻倍，合計最高可達年息1.1％。

第三波「殺手級功能」則打出設定約定轉帳、循環型信貸、繳費功能、卡片功能管理，並預告Pi拍錢包支付。

據銀行局統計，截至2021年2月底止，樂天商銀的存款數達5.7億元、放款100萬元、淨值97.21億元。

(工商 )