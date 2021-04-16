美國總統拜登周五將歡迎其上任以來第一位造訪白宮的外國領導人—日本首相菅義偉，這場美日高峰會凸顯出在美國應對中國崛起的戰略中，東京當局所扮演的核心角色。

白宮高層表示，這次為期一天的峰會料將提出數項措施，以分散被視為過度依賴中國的供應鏈。日本也將承諾提供20億美元，在中國華為5G網路的替代方案上與美國合作。

此外，拜登和菅義偉也料將討論與中國有關的人權問題，包括香港和新疆的局勢。

這位不願具名的官員並透露，此次峰會將就台灣議題發表正式聲明。這將是美國和日本領導人自1969年以來，第一次就台灣議題發表聯合聲明，但可能無法達到華盛頓當局一直以來對菅義偉寄予的期望。

今年3月美日官員在會晤後發布聲明，強調「台灣海峽和平與穩定的重要性」，並對香港和新疆人權問題共同表達「嚴重關切」。

美國官員透露，雖然不想加劇緊張局勢或挑釁中國，但美日兩國將試圖釋出一個明確的信號，即維持台海和平與穩定的原則不容北京派遣戰機入侵台灣防空識別區。

日本外務省官員本周曾表示，尚未確定美日峰會是否發布聯合聲明。兩名熟知討論內容的日本執政黨議員則表示，菅義偉是否應就台灣議題發表強力聲明，日本官員們對此意見分歧。

美國官員表示，華盛頓不會堅持日本完全參與美方作法，「我們也了解日本與中國之間深厚的經貿關係，菅義偉首相希望謹慎行事，而我們尊重這一點。」

(時報資訊)