「全球前二十防疫最佳航空公司」的長榮航空再獲世界觀光旅遊委員會WTTC（World Travel & Tourism Council）安全旅遊戳記認證！今（16）日台北市政府舉辦授證典禮，由臺北市長柯文哲親自頒發證書，長榮航空發言人陳耀銘代表領證，象徵長榮航空正式成為國際安全旅遊接待服務鏈的一員。

全球疫苗開始施打後，各國邊境將會逐漸解封，WTTC為全球觀光旅遊的指標性組織，特別創立安全旅遊戳記計畫(Safe Travels Stamp)，目前全世界包含台北市已有超過250個城市加入，北市觀光傳播局自2月開始推動MICE安全旅遊接待服務鏈，輔導國內業者取得安全旅遊戳記的認證，長榮航空第一時間就加入申請認證，在台北市政府嚴格的查核下，各項防疫措施及規範皆符合最新的全球衛生標準，順利獲得WTTC安全旅遊戳記認證。

臺北市長柯文哲表示，建置台北市的MICE安全接待服務鏈，是後疫情時代產業數位轉型白皮書的行動方案之一。

觀光傳播局在歷經數月積極協調溝通後，將臺北市的防疫現況與WTTC的安全機制條例結合，申請加入WTTC安全旅遊戳記計畫，於今年2月4日獲其授予「安全旅遊大使」身分，並獲授權協助台北觀光產業業者獲得國際安全旅遊戳記。

觀光傳播局建置的MICE安全接待服務鏈，涵蓋核心會展產業及次核心周邊產業，包含會展中心與會展及活動籌辦業、觀光旅館、來台北市獎勵旅遊及探險觀光之旅行社、購物場所、景點、租車、航空公司及機場，提供整合性安全旅遊服務，藉此提升國際會展旅客前來台北意願以及振興會展周邊經濟。

長榮航空全方位思考旅客對於防疫的需求，今年初獲得澳洲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評定為「全球前二十防疫最佳航空公司」的肯定，並獲得該機構防疫最高等級「COVID-19防疫七星級認證」，是台灣唯一獲得此榮譽的航空公司，也是台灣第一家獲得WTTC安全旅遊戳記認證的航空公司。

(工商 )