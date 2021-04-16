KPMG安侯建業聯合會計師事務所16日發布《2021年全球半導體產業大調查》，2021年半導體領導者信心指數從2020年的59分提升到61分，為近15年來次高（僅次於2009年64分）。

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業營運長鄭安志指出，在後疫情時代，歐美企業紛紛啟動居家辦公，同時消費者和企業對新興技術、遠距設備依賴度不斷提高，全球市場對晶片需求也因此提高。

《2021年全球半導體產業大調查》，是根據未來營收成長性、雇員人數、資本支出、研發支出、營業利益增加等要素，統計出半導體企業領導者對其產業的信心指數。

根據調查報告顯示，2020年新冠疫情為全球半導體產業帶來了許多意料之外的挑戰，隨之而來的全球經濟景氣下滑對產業基本面造成壓力，許多製造廠商因此暫停止運作，使得日常業務被迫中斷，產品供應鏈連帶受到嚴重衝擊，晶片訂單也在短期內大幅下降。

同時，美國總統大選一事也令半導體公司CEO難以預測全球貿易及關稅情形和法規政策變化。儘管全球疫情導致經濟衰退，但半導體產業仍然保持相當的彈性，到2020年末半導體產業收入增長了6.5％。

疫情帶來了改變，半導體產業領導者相較其他產業領導者認為因疫情而導致數位轉型發展腳步加速的比重卻較少，僅有50％的受訪者表示，數位轉型的程度正在與日俱增。可解釋的原因是半導體產業在數位轉型的起跑原本就比其他產業早，已隨時做好準備，又或者是因為半導體產品之所以供不應求，主要資源係投入在取得上游原物料及確保供應鏈的穩定性。

(工商 )