漢唐(2404)今日參加券商法說會，公司表示，今年台灣市場仍然熱絡，但因去年認列美光金額大、基期已高，預計今年仍然是很好的一年，只是營收會比2020年下降。預期明年(2022年)有機會再創新高。

漢唐公布，今年1~3月接單合約金額為47.56億元，截至3月已簽約未認列之金額達415.38億元；此金額超越去年一整年的營收358.37億元。今年前3月營收57.94億元，年減15.37%。

漢唐去年受惠美光、台積電等半導體大廠擴產，去年業績再創新高，且獲利大幅優於前年，達40.33億元，每股純益21.16元，賺超過兩個股本。

漢唐去年營收及獲利均創新高，全年營收358.37億元，年增約49.8%；毛利率15.86%，年減2.33個百分點；歸屬於母公司業主淨利為40.33億元，年增43.26%，基本每股盈餘21.16元。去年度擬配發每股17元現金股利，配發率達80.34%，且股利水準同步創新高紀錄。

漢唐表示，去年於大陸及新加坡市場仍沒有起色，由2019年度營收佔比19.5%降為6%，去年受惠台灣市場成長很大，所以整體營收仍有大幅成長。

展望今年，漢唐表示，2021年度海外市場仍處於低溫狀況，台灣市場則仍然熱絡，但因去年度從美光客戶認列營收非常龐大，去年營收大幅成長。所以預估今年仍然是很好的一年，但營收會比去年下降。預期明年度(2022年)有機會再創新高。

漢唐主要營業項目，在工程承包業務方面，包括無塵室工程、機電工程、水氣化等特殊系統工程、監控系統工程等；並有工程顧問、工程設計、工程施工、工程監造以及售後服務等。

(時報資訊)