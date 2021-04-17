宣布參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中今天表示，國民黨在2016年、2020年靠天王、團結都輸給民進黨，他認為國民黨還需仰賴理念，若他當選黨魁，承諾用智慧、知識及大公無私精神掌舵國民黨，為國民黨扎好根基，贏得外界的尊敬。

張亞中批評，國民黨常說要贏得選票，因此就愈來愈貼近主流民意，但現在主流民意都是民進黨塑造出來的，國民黨若為了想贏，不斷改變自己，如同邯鄲學步將失去靈魂。

張亞中今明兩天在黨中央中山廳，舉辦「造黨及勝選的理念與政策」、「創造和平：黨的使命與勝選之道」理念說明會。

張亞中下午說，他的初衷就是救國民黨、台灣與兩岸，若有機會當國民黨主席，承諾會用智慧、知識及大公無私的精神帶領國民黨，他坦言，或許很多人認為他是全方位戰鬥機，但黨中央沒給他足夠跑道、媒體不給他機場，使得他無法起飛。

張亞中表示，綜觀2016、2020年總統大選，分別代表國民黨出征參選的前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜，兩人都是天王，加上黨內團結，但面對民進黨天王還是輸了，因此，若在持續依賴天王、團結，不足以保證能贏得勝選。

張亞中指出，1990年國民黨黨產高達7、8千億，到了2000年，黨產剩下1千多億，這10年來國民黨選舉就靠花錢，如今國民黨面臨沒權沒錢困境，若缺乏理念，根本無法打仗。

張亞中提出解方，最簡單的就是等綠營分裂，國民黨只要有3成選票就能當選，但這無法操之在己，因此，最根本方法就是除了天王與團結，還要建立強大理念基礎，他希望用4年時間扎根好國民黨根基，才能贏得別人的尊敬。

張亞中認為，國民黨要有「勇氣」來反思歷史功過，運用「智慧」確定理念路線，懷抱「無私」採行集體領導，不斷「創新」進行黨務全面革新，展現「包容」推動泛藍整合，擁抱「慈悲」創造兩岸和平。

(中時 )