苗栗縣苑裡鎮13日才開放新落成的灣麗親子公園，沒想到不出幾天就發生意外，一名女童在玩溜滑梯時，竟遭到綁在出口的童軍繩勒頸，造成頸部紅腫、瘀青。苗栗縣水利城鄉處長楊明鐃趕緊出面表示，初步了解是有人惡作劇將童軍繩綁在溜滑梯出口，已經和女童家屬聯繫協助理賠與醫療，並且報警。

一名吳姓媽媽17日在臉書粉絲團「苑裡心連心」PO文怒批，原本開心帶女兒到新開幕的灣麗親子公園遊玩，沒想到小孩在玩溜滑梯時，卻被綁在滑梯開口的童軍聲勒到脖子，幸好是大一點的孩子及時將繩子拉開，但女孩的脖子還是被勒到紅腫。吳母表示，兩條童軍是被交錯綁在溜滑梯出口，據其他小朋友說昨天就有繩子，經比對繩子和滑梯的防護網是相同的，現場還遺留一堆零碎的童軍繩，讓她氣憤問「這到底是什麼安全措施，讓人氣到不行」。

縣府水利處長楊明鐃表示，初步了解是包商先前進場維護時，將剩餘的繩子遺留在溜滑梯下，縣府已經在事發後第一時間跟家人聯繫，並派人慰問、協助廠商負責醫療和保險理賠。楊明鐃也說，已經要求廠商不可再犯，同時研判是有人惡作劇，將遺留在現場的繩子綁在滑梯開口，已經調閱監視器釐清，並報警追查。

灣麗親子公園座落在國立苑裡高中旁，13日由縣長徐耀昌等人開幕啟用，園內主打農村主題，除了四個滑道的「農舍煙囪溜滑梯」，還有以斗笠為主題的攀爬網，以及樹屋遊戲場、山丘攀岩場等，甫開幕就吸引家長帶著小孩至此放電。

苗栗縣新開幕的灣麗親子公園竟發生意外，一名女孩玩滑梯時，竟遭粗繩勒脖。（圖／翻攝自苑裡心連心臉書）

(中時新聞網)