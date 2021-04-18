基隆市政府推動學校社區共讀站，活化原有圖書室，轉變傳統學校圖書館樣貌，其中安樂區建德國中為響應23日世界書香日，18日開始在學校社區共讀站「閱櫻FUN」，舉辦以海洋與環境為主題的書展。
教育處長林祝里表示，社區共讀站創造出舒適可親近的閱讀環境，因此致力推動學校社區共讀站，除了讓學校人員接觸不同的文本和閱讀方式，也敞開校園大門，帶動社區學習風潮，吸引社區居民利用公共圖書資源，落實圖書資源與社區共享的理念，提升涵養文化氣質。
建德國中校長徐仁斌說，為響應23日世界書香日， 18日開始學校社區共讀站「閱櫻FUN」舉辦「夢土極地-念念大洋洲」海洋與環境主題小型書展，當日也邀請經國管理學院餐旅系兼任教師張雪娥進行「花采玩藝」課程，指導乾燥花手作。
徐仁斌進一步指出，共讀站歷經設計師、主任、老師等人，一同完成，裏頭分別設「喜閱館」、「奔fun館」，以及閱櫻主館，從空間設計、結構補強、藝術妝點再到人文挹注，充分展現出團隊的用心與盼望，為學校和社區帶來更豐沛的生命力。
(中時 )
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