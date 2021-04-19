4月2日太魯閣號事故奪走49條人命，3月22日兩架空軍F-5E戰機發生擦撞墜毀，造成兩名飛官殉職，對此，國民黨前立委孫大千想問蔡英文總統，「台灣人的性命就這麼不值錢嗎？」既然民進黨的改革永遠都只是嘴上說說而已，蔡英文又有什麼資格要求台灣人民不要懷疑政府改革的決心呢？

孫大千今（19）日在臉書怒問蔡總統，知道飛行員潘穎諄去年才新婚，孩子幾週前才出生嗎？他的妻兒要如何面對未來的人生呢？妳知道太魯閣號事故中罹難的楊小妹妹只有6歲嗎？為什麼她連長大的機會都沒有呢？

是誰在F5-E事故中害死了兩位年輕優秀的飛行員？是誰在太魯閣號事件中害死了49條善良無辜的性命？孫大千表示，政府如果真的有改革，這兩位飛行員和49位民眾原本都可以健康快樂的和家人一起享受天倫之樂。

孫大千質疑，民進黨的改革永遠都只是嘴上說說。（圖／摘自孫大千臉書）

失聯27日的飛官潘穎諄，昨日尋獲遺體，孫大千指出，從F-5E事故發生到現在，沒有看到任何一位官員負起行政和政治責任，明知道F5-E的彈射椅系統有安全疑慮，為什麼就是不願意及早採購更換呢？

孫大千也直言，台鐵史上最慘重的人禍事故，造成49位民眾的犧牲和200多位受傷民眾的磨難，明明是由於政府官員的怠惰和擺爛，竟然還得不到蔡總統一個公開誠懇的道歉，和行政院長蘇貞昌勇於面對的負起政治責任；而說了成千上萬遍的台鐵改革，竟然就交出這麼一張生離死別、血淚斑斑的成績單嗎？

(中時新聞網)