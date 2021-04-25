珍愛藻礁、反萊豬等四大公投案將在8月28日進行投票，衝擊執政黨，甚至被指為是現任閣揆下台指標。民進黨前副秘書長、制憲基金會執行長林宜正24日接受媒體訪問時直言，今年8月舉行公投，對於民進黨來說其實並非藍綠對決的態勢，至於會不會影響行政院長蘇貞昌去留，則要看到時候民眾反應，然後最後還是要看總統蔡英文的決定。

林宜正24日接受港媒《中評社》訪問時提到，公投綁大選與反萊豬這兩案，對民進黨來說相對複雜，尤其公投綁大選，要說服選民難度非常高；而民進黨也已定調不提相對公投案，他說，執政黨不好好處理公投，恐怕對2022年縣市長選舉、2024總統大選都會造成連動性的影響，因此8月公投是關鍵轉折點，所以當務之急是面對公投。

林宜正分析，反萊豬公投會影響對美關係，以及影響民眾食安，重點在於要怎麼取捨；藻礁公投則是環保與經濟等，要怎麼取得平衡，且這些議題的支持者，不像是2018年公投會變成「藍綠兩邊對決」，處理起來更複雜；至於公投綁大選是直接民主的行使，要用藍綠去區分很難，加上民進黨過去就主張過公投綁大選，現在要怎麼說服綠營支持者有很高難度。

至於，公投結果是否影響蘇貞昌去留，林宜正說，「要看當時台灣民眾反應、會希望誰負責，也看行政院怎麼因應，假設到時候不喜歡蘇的人會有聲音，也會有政治操作，最後還是要看蔡英文的決定」。

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(中時新聞網)