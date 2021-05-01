民進黨台北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑涉毒品等案，重創民進黨形象，但日前評委會開鍘趙介佑不成，反上演派系互鬥戲碼。對此，資深媒體人羅友志分析，現在民進黨內部矛頭都指向英系，所以蔡英文總統才會立刻下令台北市黨部處理，且如果真的是其他派系出手，在8月28日公投之前，可能還會有大事爆發。

《中天新聞》5月1日報導，羅友志表示，有一派人的說法是，因為行政院長蘇貞昌之前岌岌可危，尤其在828之前，他非常焦慮，且太魯閣號事件後，所有矛頭都指向他沒把總體檢報告做好，因此是不是他要刻意把這種警風紀的事情高張化，以淡化蘇在太魯閣事件的責任，這部分比較言之成理。

羅友志指出，但如果言之成理，蘇貞昌何必以整個黨的名義，把他拖下水之後，讓自己能夠完好如初？所以這一掛只知道是英系受重傷，但連不該出現的綠委陳明文，這時候又在媒體上把他點出來，所有最終的制高點都指向英系。

羅友志認為，所以蔡英文才會立刻用黨中央的名義，要台北市黨部趕快處理這件事情，似乎想要壯士斷腕，他感嘆，這波民進黨鬥爭真的精彩萬分，在8月28日之前一定還會有下一波，如果真的是蘇系出手，或是新潮流某些暗黑的力量，未來這4個月一定會有更大的事情爆發。

對準「英系」? 黃承國.陳明文.趙映光連環爆!

(中時新聞網)