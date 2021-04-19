全球半導體供應短缺影響大陸汽車生產，令行業高管憂心忡忡。他們此前期望大陸可以在全球汽車行業復甦中一馬當先。

路透報導，晶片生產延遲導致的供應短缺，迫使全球汽車製造商調整組裝線。部分半導體廠商把生產延遲歸因於經濟擺脫新冠疫情的復甦速度快於預期。

大陸最大的外資汽車廠商大眾汽車（Volkswagen）表示，晶片短缺的影響在今年第二季仍不會消退。大眾汽車希望在中國市場的銷量能超過400萬輛。

大眾汽車中國業務負責人Stephan Woellenstein 18日表示，很難逐週甚至逐月評估大眾可能因晶片短缺而損失多少產量。他形容，「這就像去滅火...在某些情況下，我們改用另一種晶片，所以就改變了供應商」。

在疫情給全球汽車行業造成嚴重衝擊之際，中國給大眾汽車和通用汽車等汽車製造商帶來了一線希望。去年中國的汽車銷量超過2,500萬輛。

但中國也是去年首先爆出汽車晶片短缺的地方。3月日本瑞薩電子晶片工廠的火災則加劇了晶片短缺。

中國汽車工業協會高級官員李邵華表示，今年前兩個月，晶片供應短缺對汽車產量造成5％～8％的衝擊，預計其影響將從今年第三季開始緩解。

因此，中國汽車流通協會表示，預計中國汽車庫存將繼續減少，因晶片短缺衝擊整體汽車產量。部分車型可能供不應求。

(工商 )