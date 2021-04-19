央行總裁楊金龍19日將赴立法院財委會進行「選擇性信用管制措施執行情形」專題報告，針對立委質詢，央行理事出書批前總裁彭淮南，且副總裁寫推薦序，是否有違行政倫理？楊金龍表示，有行政倫理瑕疵。

楊金龍指出，央行理事會的決策，一向是經過一個一個理事發表意見充份討論，最後才做出一致通過的決議，這次出書的前理事及現任理事，也都對決議表示同意，對於該書內容基本上尊重不同意見。但書中有多處都是不正確的引述，「這個是可以溝通的」，就像我們跟美國財政部的溝通一樣。

立委再質詢，該書包括前理事放砲，他已不是理事還算OK，「連現任也放砲，根本不像樣」，是不是在超前部署，想要搶總裁的位置？對此，楊金龍強調，「我覺得不是這樣、應該不會」，從擔任業務局長到副總裁再到總裁，一路走來，從未想過什麼位子的部局。

楊金龍指出，由於該書裡面有些問題需要溝通，有些內容並不正確，因此以央行立場來看，「應該要鼓勵鼓勵一下同仁」，對於理事的評論是可檢討、但不要氣餒。目前央行的獨立性是OK的，都達到政策的目標，沒有多大的問題。

(工商 )