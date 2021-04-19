LED大廠富采投控（3714）將率領旗下子公司，參加4月21至23日假台北南港展覽一館舉辦之Touch Taiwan 2021展會。由於美系客戶即將於近日發表新款平板電腦等新產品，Mini LED出貨看增，預計將帶動公司第二季營收比第一季上揚。

富采控股甫於今年1月正式成立，今年第一季營收68.79億元，表現可說是淡季續旺。展望本季，蘋果即將於近日發表新款平板電腦等新產品，市場高度期待，預期將帶動富采Mini LED出貨規模持續增加，法人估公司第二季與第三季營收可望逐季上揚。

近日即將發表的美系品牌大廠新款高階平板電腦，將採用Mini LED背光設計。預估今年作為背光使用的Mini LED將較去年成長數倍。

富采投控預期，今年紅光LED及藍光LED產能稼動率都將保持高檔水位。預估今年Mini LED產品佔營收比重將來到20%，明年挑戰30%。

富采投控於今年1月6日成立，目前實收資本額為68.6億元，去年集團營收約237億元，受到提列資產減損近38億元，2020年稅後虧損87.39億元、每股虧損12.74元。

富采投控將率領旗下子公司，參加4月21至23日假台北南港展覽一館舉辦之Touch Taiwan 2021展會，以「LED Next」為主題，展示LED與化合物半導體應用的成果。

此次富采控股的展場位於展會正中心的Micro LED專區。富采控股在展會中將發表LED晶粒與封裝模組的最新產品技術，旗下晶成半導體更是首度公開亮相，展示該公司在化合物半導體的代工服務優勢。

(時報資訊)