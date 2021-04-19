4月22日世界地球日前夕，SMAT（台灣智慧移動產業協會）發布最新民調，發現超過八成台灣民眾支持「2030年新能源機車占新售比率35％」的政策目標，由SMAT提出的「2024年電動機車掛牌數破百萬」短期目標，也有逾八成民眾表示支持。

SMAT理事長王健全指出，今年環保署已對外宣示「2022年開始不再補助七期燃油機車」，是運具電動化的重要進展，但隨著國際「淨零排放」的呼聲越來越高，在多數民眾的支持下，採取更積極的電動化目標，是政府必須推動的施政方向。

調查也發現，民眾對於「運具電動化」的態度結果顯示，有高達87.0％的民眾支持台灣發展電動運具產業（電動機車、汽車、巴士）。

王健全分析，無論國內外，電動車輛已成為必要的發展重點，各大科技廠紛紛搶攻電動運具產業大餅，台灣民眾也期待電動車及電動機車，未來能夠成為台灣的特色產業。他強調，有近九成民眾的支持作為後盾，政府與產業共同攜手推動電動運具，不只有助改善環境達成減碳目標，也能開創市場，帶動經濟發展。

在實際的消費意願上，也有71.5％受訪民眾表示，未來在新購或換購交通運具時，會考慮電動運具，顯見「綠色消費」的環保意識已逐漸成為民眾消費時的考量之一。

經過交叉分析，就算是目前只騎乘燃油機車的消費者，也有高達將近七成（68.0％）的民眾，未來在汰換交通工具時，會考慮更換成電動機車，象徵電動運具在未來有十足的市場潛能。

王健全表示，從國際上的「特斯拉熱潮」，到今年機車大廠如光陽、Gogoro都推出全新平價電動機車，台灣民眾察覺電動車趨勢已不可逆，並且從政策配合、產業發展到實際消費，都展現了高度的支持，這是政府加快運具電動化、推動淨零排放及綠能經濟的好時機。

(工商 )