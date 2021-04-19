台中市18日深夜發生透天厝惡火吞噬易、邢兩家3名幼童，社會局19日表示，燒傷不治易家兄妹全家領有低收入補助，邢姓女童父親領有特殊境遇補助。是否獨留幼童在家？社會局表示，易母是去買宵夜或在一樓，還要進一步調查，若獨留6歲以下兒童在家，違反《兒童及少年福利與權益保障法》，至於曾毆打孩童，鄰居通報家暴，社工探訪認為「管教不當」，才未進一步安置。

市府表示，中華路夜市火警3童燒死，18日凌晨由區公所協助安置受災戶7人至旅館，其中兩名易姓兄妹與邢姓女童燒傷後不治，易姓父親打零工收入不穩定，這兩家人都是社會局服務對象。

社會局副局長陳仲良說，易家領有社會局低收入補助，加上其他生活補助，每月領1萬5734元，邢家為單親父照顧5歲女童，列為特殊境遇家庭，子女生活津貼每月補助2400元。

易家是社會局兒少保護個案，邢家列為脆弱家庭，社會局強調，社工關懷訪視，協助家屬處理後續喪葬事宜，會協助申請災害救助金等相關補助。

針對鄰居為喪命孩童鳴不平，指稱曾見易母打孩子受傷送醫，還傳用電線綑綁小孩，向社會局通報家暴，社會局要安置易姓男童時，家長擔心無法領取低收入補助。

對此，社會局表示，易家確有多次通報紀錄，但社工探訪評估後結案為獨留與不當管教，孩童並無人身安全問題才未安置，也曾安排易母去上親職教育課程。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心指出，將配合警方調查易、邢兩家大人當時是否有人在家，如果獨留3幼童，則違反《兒童及少年福利與權益保障法》，須受親職教育或處3000元至1萬5000元罰鍰，

家扶基金會社會資源處長林秀鳳表示，透過長期穩定的訪視關注並檢視孩童獨留的可能風險，了解家長是否有生活照顧的難處，避免可能的潛在風險，過往兒保事件，以疏忽致死所占死亡數最多。

家扶基金會呼籲，孩子安全都在家長的一念之間，請大家重視兒童獨留問題，切勿讓幼兒獨留家中或是沒有熟識大人的空間中，或是注意居家環境安全，如危險物品擺放位置、防火防焰隔間等，避免難以彌補的遺憾。

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(中時 )